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Tafsir: Sád 38:75
Sád
75
38:75
قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين ٧٥
قَالَ يَـٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ٧٥
قَالَ
ﲫ
يَٰٓإِبۡلِيسُ
ﲬ
مَا
ﲭ
مَنَعَكَ
ﲮ
أَن
ﲯ
تَسۡجُدَ
ﲰ
لِمَا
ﲱ
خَلَقۡتُ
ﲲ
بِيَدَيَّۖ
ﲳﲴ
أَسۡتَكۡبَرۡتَ
ﲵ
أَمۡ
ﲶ
كُنتَ
ﲷ
مِنَ
ﲸ
ٱلۡعَالِينَ
ﲹ
٧٥
ﲺ
Dijo Dios: “¡Iblís! ¿Qué te impide hacer una reverencia ante lo que creé con Mis dos manos? ¿Te niegas a hacerlo por soberbia o porque te crees un ser superior?”
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Tafsir Muyassar
قال الله لإبليس:
ما الذي منعك من السجود لمن أكرمتُه فخلقتُه بيديَّ؟ أستكبرت على آدم، أم كنت من المتكبرين على ربك؟ وفي الآية إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، على الوجه اللائق به سبحانه.