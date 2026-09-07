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Tafsir: Sád 38:74
Sád
74
38:74
الا ابليس استكبر وكان من الكافرين ٧٤
إِلَّآ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٧٤
إِلَّآ
ﲤ
إِبۡلِيسَ
ﲥ
ٱسۡتَكۡبَرَ
ﲦ
وَكَانَ
ﲧ
مِنَ
ﲨ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﲩ
٧٤
ﲪ
Excepto Iblís[1], quien fue soberbio y se contó entre los incrédulos.
1
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Al-Sa'di
Иблис решил, что он лучше человека и надменно отказался повиноваться своему Господу. После этого поступка Иблис оказался одним из неверующих, но Всевышний Аллах изначально знал об этом.