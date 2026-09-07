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Tafsir: Sád 38:73
Sád
73
38:73
فسجد الملايكة كلهم اجمعون ٧٣
فَسَجَدَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٧٣
فَسَجَدَ
ﲟ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﲠ
كُلُّهُمۡ
ﲡ
أَجۡمَعُونَ
ﲢ
٧٣
ﲣ
Todos los ángeles hicieron la reverencia.
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
ثم بين - سبحانه - ما كان بعد ذلك فقال : ( فَسَجَدَ الملائكة كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ . إِلاَّ إِبْلِيسَ استكبر وَكَانَ مِنَ الكافرين ) .أى : امتثل الملائكة لأمر الله - تعالى - فسجدوا جميعا لآدم فى وقت واحد .