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Tafsir: Sád 38:72
Sád
72
38:72
فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ٧٢
فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَـٰجِدِينَ ٧٢
فَإِذَا
ﲕ
سَوَّيۡتُهُۥ
ﲖ
وَنَفَخۡتُ
ﲗ
فِيهِ
ﲘ
مِن
ﲙ
رُّوحِي
ﲚ
فَقَعُواْ
ﲛ
لَهُۥ
ﲜ
سَٰجِدِينَ
ﲝ
٧٢
ﲞ
Y cuando lo haya plasmado y haya soplado en él su espíritu, hagan una reverencia [en obediencia a Mí] ante él”.
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 38:72 hasta 38:73
Господь поведал о том, почему же все-таки препирались ангелы. Это произошло тогда, когда Аллах сообщил ангелам о сотворении человека. Он сказал: «Я создам человека из глины. Когда же Я придам ему обличие и вдохну в него душу, то падите перед ним ниц». Благородные ангелы не раздумывая покорились воле своего Господа, и тем самым они не только выполнили Его приказ, но и отдали дань уважения Адаму. Когда Всевышний Аллах завершил сотворение человеческого тела и вдохнул в него душу, ангелы убедились в превосходстве человеческого знания над познаниями обитателей небес. Именно поэтому Аллах повелел им поклониться человеку.