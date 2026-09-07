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Tafsir: Sád 38:72
Sád
72
38:72
فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ٧٢
فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَـٰجِدِينَ ٧٢
فَإِذَا
ﲕ
سَوَّيۡتُهُۥ
ﲖ
وَنَفَخۡتُ
ﲗ
فِيهِ
ﲘ
مِن
ﲙ
رُّوحِي
ﲚ
فَقَعُواْ
ﲛ
لَهُۥ
ﲜ
سَٰجِدِينَ
ﲝ
٧٢
ﲞ
Y cuando lo haya plasmado y haya soplado en él su espíritu, hagan una reverencia [en obediencia a Mí] ante él”.
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
অতঃপর যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।'