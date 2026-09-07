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Tafsir: Sád 38:71
Sád
71
38:71
اذ قال ربك للملايكة اني خالق بشرا من طين ٧١
إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِنِّى خَـٰلِقٌۢ بَشَرًۭا مِّن طِينٍۢ ٧١
إِذۡ
ﲋ
قَالَ
ﲌ
رَبُّكَ
ﲍ
لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ
ﲎ
إِنِّي
ﲏ
خَٰلِقُۢ
ﲐ
بَشَرٗا
ﲑ
مِّن
ﲒ
طِينٖ
ﲓ
٧١
ﲔ
Recuerda [¡Oh, Mujámmad!] cuando tu Señor dijo a los ángeles: “Voy a crear un hombre de barro.
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