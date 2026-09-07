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Tafsir: Sád 38:70
Sád
70
38:70
ان يوحى الي الا انما انا نذير مبين ٧٠
إِن يُوحَىٰٓ إِلَىَّ إِلَّآ أَنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌۭ مُّبِينٌ ٧٠
إِن
ﲂ
يُوحَىٰٓ
ﲃ
إِلَيَّ
ﲄ
إِلَّآ
ﲅ
أَنَّمَآ
ﲆ
أَنَا۠
ﲇ
نَذِيرٞ
ﲈ
مُّبِينٌ
ﲉ
٧٠
ﲊ
Me ha sido revelado que soy un amonestador que habla claro.”
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 38:70 hasta 38:71
Проповеди и увещевания посланника Аллаха были доступны и понятны, и никому не дано превзойти его в этом умении.