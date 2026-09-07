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Tafsir: Sád 38:70
Sád
70
38:70
ان يوحى الي الا انما انا نذير مبين ٧٠
إِن يُوحَىٰٓ إِلَىَّ إِلَّآ أَنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌۭ مُّبِينٌ ٧٠
إِن
ﲂ
يُوحَىٰٓ
ﲃ
إِلَيَّ
ﲄ
إِلَّآ
ﲅ
أَنَّمَآ
ﲆ
أَنَا۠
ﲇ
نَذِيرٞ
ﲈ
مُّبِينٌ
ﲉ
٧٠
ﲊ
Me ha sido revelado que soy un amonestador que habla claro.”
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وجملة ( إِن يوحى إِلَيَّ إِلاَّ أَنَّمَآ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ) معترضة بين إيراد اختصامهم على سبيل الإِجمال ، ثم إيراده فى الآيات الآتية بعد ذلك على سبيل التفصيل .و " إن " نافية ونائب فاعل " يوحى " ضمير تقدير هو يعود على المفهوم مما سبق . وهو شأن الملأ الأعلى ، و " أنما " بفتح الهمزة على تقدير لام التعليل .أى : ليس لى من علم بما يدور فى الملأ الأعلى إلا عن طريق الوحى ، وهذا الوحى لا ينزل على إلا من أجل أنى رسول من عند الله - تعالى - أنذركم بما يكلفنى به إنذاراً واضحا بينا .