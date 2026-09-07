Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Sád 38:69
Sád
69
38:69
ما كان لي من علم بالملا الاعلى اذ يختصمون ٦٩
مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍۭ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰٓ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ٦٩
مَا
ﱸ
كَانَ
ﱹ
لِيَ
ﱺ
مِنۡ
ﱻ
عِلۡمِۭ
ﱼ
بِٱلۡمَلَإِ
ﱽ
ٱلۡأَعۡلَىٰٓ
ﱾ
إِذۡ
ﱿ
يَخۡتَصِمُونَ
ﲀ
٦٩
ﲁ
[Antes de la revelación] yo no tenía conocimiento acerca de la corte elevada [de ángeles] cuando discutían [sobre la creación de Adán].
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
«Mimi sikuwa na ujuzi wa utesi wa Malaika wa mbinguni kuhusu kuumbwa kwa Ādam, lau si Mwenyezi Mungu kunijulisha na kuniletea wahyi kwa hilo.