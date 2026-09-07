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Tafsir: Sád 38:69
Sád
69
38:69
ما كان لي من علم بالملا الاعلى اذ يختصمون ٦٩
مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍۭ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰٓ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ٦٩
مَا
ﱸ
كَانَ
ﱹ
لِيَ
ﱺ
مِنۡ
ﱻ
عِلۡمِۭ
ﱼ
بِٱلۡمَلَإِ
ﱽ
ٱلۡأَعۡلَىٰٓ
ﱾ
إِذۡ
ﱿ
يَخۡتَصِمُونَ
ﲀ
٦٩
ﲁ
[Antes de la revelación] yo no tenía conocimiento acerca de la corte elevada [de ángeles] cuando discutían [sobre la creación de Adán].
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Tafsir Muyassar
ليس لي علم باختصام ملائكة السماء في شأن خلق آدم، لولا تعليم الله إياي، وإيحاؤه إليَّ.