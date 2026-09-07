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Tafsir: Sád 38:68
Sád
68
38:68
انتم عنه معرضون ٦٨
أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ٦٨
أَنتُمۡ
ﱴ
عَنۡهُ
ﱵ
مُعۡرِضُونَ
ﱶ
٦٨
ﱷ
pero lo rechazan.
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Al-Sa'di
Аллах решил предостеречь неверующих от страшного наказания и для этого повелел Своему посланнику сказать им: «Весть о грядущем воскрешении и воздаянии настолько важна, что ни один человек не имеет права пренебрегать ею. Почему же вы тогда отвергаете это правдивое повествование, словно день расплаты, возмездия и вознаграждения минует вас. Если вы сомневаетесь в достоверности моих слов или отказываетесь поверить мне, то знайте, что я не выдумал это учение и не вычитал его в Писании. Я лишь передаю вам откровение моего Господа и не делаю в нем добавок и изменений. Именно это является величайшим доказательством моей правдивости и ярчайшим свидетельством истинности моей религии».