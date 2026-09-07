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Tafsir: Sád 38:68
Sád
68
38:68
انتم عنه معرضون ٦٨
أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ٦٨
أَنتُمۡ
ﱴ
عَنۡهُ
ﱵ
مُعۡرِضُونَ
ﱶ
٦٨
ﱷ
pero lo rechazan.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (٦٨)
] بهڵام ئێوه بێئاگان و پشتی تێ ئهكهن و باوهڕى پێ ناهێنن.