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Tafsir: Sád 38:68
Sád
68
38:68
انتم عنه معرضون ٦٨
أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ٦٨
أَنتُمۡ
ﱴ
عَنۡهُ
ﱵ
مُعۡرِضُونَ
ﱶ
٦٨
ﱷ
pero lo rechazan.
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السعدي Al-Sa'di
ولكن
{ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ }
كأنه ليس أمامكم حساب ولا عقاب ولا ثواب، فإن شككتم في قولي، وامتريتم في خبري، فإني أخبركم بأخبار لا علم لي بها ولا درستها في كتاب، فإخباري بها على وجهها، من غير زيادة ولا نقص، أكبر شاهد لصدقي، وأدل دليل على حق ما جئتكم به.