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Tafsir: Sád 38:66
Sád
66
38:66
رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار ٦٦
رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّـٰرُ ٦٦
رَبُّ
ﱧ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱨ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﱩ
وَمَا
ﱪ
بَيۡنَهُمَا
ﱫ
ٱلۡعَزِيزُ
ﱬ
ٱلۡغَفَّٰرُ
ﱭ
٦٦
ﱮ
Señor de los cielos, de la Tierra, y de todo cuanto existe entre ellos, el Poderoso, el Remisorio”.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mwenye kumiliki mbingu na ardhi na vilivyoko baina yake, Aliye Mshindi katika kutesa Kwake, Mwingi wa kusamehe dhambi za aliyetubia na kurudi kutafuta radhi Zake.»