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Tafsir: Sád 38:64
Sád
64
38:64
ان ذالك لحق تخاصم اهل النار ٦٤
إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّۭ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ٦٤
إِنَّ
ﱓ
ذَٰلِكَ
ﱔ
لَحَقّٞ
ﱕ
تَخَاصُمُ
ﱖ
أَهۡلِ
ﱗ
ٱلنَّارِ
ﱘ
٦٤
ﱙ
Así será la disputa entre los moradores del Infierno.
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kwa hakika, hili la kujadiliana watu wa Motoni na kuteta kwao ni jambo litakalotokea bila shaka.