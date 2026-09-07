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Tafsir: Sád 38:64
Sád
64
38:64
ان ذالك لحق تخاصم اهل النار ٦٤
إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّۭ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ٦٤
إِنَّ
ﱓ
ذَٰلِكَ
ﱔ
لَحَقّٞ
ﱕ
تَخَاصُمُ
ﱖ
أَهۡلِ
ﱗ
ٱلنَّارِ
ﱘ
٦٤
ﱙ
Así será la disputa entre los moradores del Infierno.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
قال تعالى مؤكدا ما أخبر به،
وهو أصدق القائلين:
{ إِنَّ ذَلِكَ }
الذي ذكرت لكم
{ لَحَقٌّ }
ما فيه شك ولا مرية
{ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ }