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Tafsir: Sád 38:63
Sád
63
38:63
اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ٦٣
أَتَّخَذْنَـٰهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَـٰرُ ٦٣
أَتَّخَذۡنَٰهُمۡ
ﱌ
سِخۡرِيًّا
ﱍ
أَمۡ
ﱎ
زَاغَتۡ
ﱏ
عَنۡهُمُ
ﱐ
ٱلۡأَبۡصَٰرُ
ﱑ
٦٣
ﱒ
¿Acaso nos equivocamos al burlarnos de ellos? ¿O es que están [con nosotros en el Infierno] pero no los vemos?”
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Rebar Kurdish Tafsir
[
أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا
] له دونیا ئێمه ئهوانمان كردبووه گاڵتهجاڕو گاڵتهمان پێ ئهكردن [
أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ (٦٣)
] یان ئێستا چاومان لهسهر ئهوان لایداوهو نایاندۆزینهوه له ئاگردا، ئهوكاته دهزانن كه ئهوان له پله بهرزهكانى بهههشتدان.