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Tafsir: Sád 38:60
Sád
60
38:60
قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبيس القرار ٦٠
قَالُوا۟ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ۖ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ٦٠
قَالُواْ
ﳈ
بَلۡ
ﳉ
أَنتُمۡ
ﳊ
لَا
ﳋ
مَرۡحَبَۢا
ﳌ
بِكُمۡۖ
ﳍﳎ
أَنتُمۡ
ﳏ
قَدَّمۡتُمُوهُ
ﳐ
لَنَاۖ
ﳑﳒ
فَبِئۡسَ
ﳓ
ٱلۡقَرَارُ
ﳔ
٦٠
ﳕ
Dirán [los seguidores]: “Tampoco hay bienvenida para ustedes, pues fueron quienes nos arrastraron [al Infierno]”. ¡Qué pésima morada [para todos ellos]!
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hapo kundi la wafuasi litasema kuwaambia wale waliopita vipimo katika uasi, «Bali ni nyinyi msiokaribishwa vyema, kwa kuwa nyinyi ndio mliotusababishia makao ya Motoni kwa kule kutupoteza kwenu duniani, basi ubaya wa nyumba ya mtu kutulia ni Moto wa Jahanamu!»