Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Sád 38:60
Sád
60
38:60
قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبيس القرار ٦٠
قَالُوا۟ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ۖ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ٦٠
قَالُواْ
ﳈ
بَلۡ
ﳉ
أَنتُمۡ
ﳊ
لَا
ﳋ
مَرۡحَبَۢا
ﳌ
بِكُمۡۖ
ﳍﳎ
أَنتُمۡ
ﳏ
قَدَّمۡتُمُوهُ
ﳐ
لَنَاۖ
ﳑﳒ
فَبِئۡسَ
ﳓ
ٱلۡقَرَارُ
ﳔ
٦٠
ﳕ
Dirán [los seguidores]: “Tampoco hay bienvenida para ustedes, pues fueron quienes nos arrastraron [al Infierno]”. ¡Qué pésima morada [para todos ellos]!
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وهنا يحكى القرآن رد الفوج المقتحم للنار معهم فيقول : ( قَالُواْ بَلْ أَنتُمْ لاَ مَرْحَباً بِكُمْ . . )أى : قال الداخلون فى النار وهم الأتباع لرؤسائهم : بل أنتم الذين لا مرحباً بكم ، وإنما الضيق والهلاك لكم .( أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ القرار ) أى : لا مرحباً بكم لأنكم أنتم أيها الزعماء الذين تسببتم لنا دخول النار معكم ، إذ دعوتمونا فى الدنيا إلى الكفر فاتبعناكم فبئس القرار والمنزل لنا ولكم جهنم .