Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Sád 38:59
Sád
59
38:59
هاذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالو النار ٥٩
هَـٰذَا فَوْجٌۭ مُّقْتَحِمٌۭ مَّعَكُمْ ۖ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُوا۟ ٱلنَّارِ ٥٩
هَٰذَا
ﲼ
فَوۡجٞ
ﲽ
مُّقۡتَحِمٞ
ﲾ
مَّعَكُمۡ
ﲿ
لَا
ﳀ
مَرۡحَبَۢا
ﳁ
بِهِمۡۚ
ﳂﳃ
إِنَّهُمۡ
ﳄ
صَالُواْ
ﳅ
ٱلنَّارِ
ﳆ
٥٩
ﳇ
[Dirán los ángeles guardianes del Infierno a los líderes de la incredulidad:] “Este es otro grupo [de sus seguidores] que se precipitará con ustedes [al Infierno]”. [Dirán los líderes:] “Hoy no hay bienvenida para ellos porque arderán en el fuego del Infierno”.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ
] ئهی دۆزهخیان ئهمهیش كۆمهڵێكی تره دێنه ناو ئاگری دۆزهخهوه لهگهڵ ئێوهدا، دۆزهخیهكانیش له جیاتى بهخێرهاتن و پێشوازى و سڵاو ئهڵێن: [
لَا مَرْحَبًا بِهِمْ
] دهى بهخێر نهیهن [
إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ (٥٩)
] ئهوانیش ئهچنه ئاگری دۆزهخ و شایهنی ئاگری دۆزهخن.