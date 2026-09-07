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Tafsir: Sád 38:59
Sád
59
38:59
هاذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالو النار ٥٩
هَـٰذَا فَوْجٌۭ مُّقْتَحِمٌۭ مَّعَكُمْ ۖ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُوا۟ ٱلنَّارِ ٥٩
هَٰذَا
ﲼ
فَوۡجٞ
ﲽ
مُّقۡتَحِمٞ
ﲾ
مَّعَكُمۡ
ﲿ
لَا
ﳀ
مَرۡحَبَۢا
ﳁ
بِهِمۡۚ
ﳂﳃ
إِنَّهُمۡ
ﳄ
صَالُواْ
ﳅ
ٱلنَّارِ
ﳆ
٥٩
ﳇ
[Dirán los ángeles guardianes del Infierno a los líderes de la incredulidad:] “Este es otro grupo [de sus seguidores] que se precipitará con ustedes [al Infierno]”. [Dirán los líderes:] “Hoy no hay bienvenida para ellos porque arderán en el fuego del Infierno”.
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Tafsir Muyassar
وعند توارد الطاغين على النار يَشْتم بعضهم بعضًا،
ويقول بعضهم لبعض:
هذه جماعة من أهل النار داخلة معكم،
فيجيبون:
لا مرحبًا بهم، ولا اتسعت منازلهم في النار، إنهم مقاسون حرَّ النار كما قاسيناها.