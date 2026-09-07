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Tafsir: Sád 38:58
Sád
58
38:58
واخر من شكله ازواج ٥٨
وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ ٥٨
وَءَاخَرُ
ﲷ
مِن
ﲸ
شَكۡلِهِۦٓ
ﲹ
أَزۡوَٰجٌ
ﲺ
٥٨
ﲻ
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