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Tafsir: Sád 38:58
Sád
58
38:58
واخر من شكله ازواج ٥٨
وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ ٥٨
وَءَاخَرُ
ﲷ
مِن
ﲸ
شَكۡلِهِۦٓ
ﲹ
أَزۡوَٰجٌ
ﲺ
٥٨
ﲻ
También recibirán otros castigos similares.
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 38:58 hasta 38:59
Таково мучительное адское ложе, таково суровое наказание, таковы унижение, бесчестие и страдания мучеников Преисподней! Отныне их будут поить кипятком, который будет разрывать кишки грешников, а также гноем - самым отвратительным и самым скверным из всех напитков. Этот адский напиток будет иметь мерзкий вид, горький вкус и зловонный запах. Но и это не все! Адских мучеников ожидают подобные этим другие мучения, которые не принесут им ничего, кроме страданий и унижения.