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Tafsir: Sád 38:57
Sád
57
38:57
هاذا فليذوقوه حميم وغساق ٥٧
هَـٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌۭ وَغَسَّاقٌۭ ٥٧
هَٰذَا
ﲲ
فَلۡيَذُوقُوهُ
ﲳ
حَمِيمٞ
ﲴ
وَغَسَّاقٞ
ﲵ
٥٧
ﲶ
¡Esto será así! Sufrirán, y allí solo beberán agua hirviendo y las secreciones de las heridas [de quienes son atormentados en el Infierno].
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 38:56 hasta 38:57
Они будут гореть в Адском Пламени, которое со всех сторон будет испепелять тела мучеников. Над ними будут навесы из огня, а под ними - огненные настилы. Как же скверно это ложе, и как же скверно знать, что ты прикован к нему на веки вечные!