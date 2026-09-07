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Tafsir: Sád 38:57
Sád
57
38:57
هاذا فليذوقوه حميم وغساق ٥٧
هَـٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌۭ وَغَسَّاقٌۭ ٥٧
هَٰذَا
ﲲ
فَلۡيَذُوقُوهُ
ﲳ
حَمِيمٞ
ﲴ
وَغَسَّاقٞ
ﲵ
٥٧
ﲶ
¡Esto será así! Sufrirán, y allí solo beberán agua hirviendo y las secreciones de las heridas [de quienes son atormentados en el Infierno].
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Tafseer Jalalayn
﴿هَـٰذَا﴾ أَيْ الْعَذَاب الْمَفْهُوم مِمَّا بَعْده ﴿فَلۡیَذُوقُوهُ حَمِیمࣱ﴾ أَيْ مَاء حَارّ مُحْرِق ﴿وَغَسَاقࣱ ٥٧﴾ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيد مَا يَسِيل مِنْ صَدِيد أَهْل النَّار