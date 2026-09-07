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Tafsir: Sád 38:55
Sád
55
38:55
هاذا وان للطاغين لشر ماب ٥٥
هَـٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّـٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍۢ ٥٥
هَٰذَاۚ
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وَإِنَّ
ﲨ
لِلطَّٰغِينَ
ﲩ
لَشَرَّ
ﲪ
مَـَٔابٖ
ﲫ
٥٥
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¡Así será! En cambio, para los que cometan injusticias habrá una horrible morada.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (٥٥)
] بهڵام بۆ ئهو كهسانهیشی كه سهركهشیان كردووهو سنووری خوای گهورهیان بهزاندووه بهتاوان خراپترین گهڕانهوهیان بۆ ههیه كه ئاگری دۆزهخه.