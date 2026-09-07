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Tafsir: Sád 38:55
Sád
55
38:55
هاذا وان للطاغين لشر ماب ٥٥
هَـٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّـٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍۢ ٥٥
هَٰذَاۚ
ﲦﲧ
وَإِنَّ
ﲨ
لِلطَّٰغِينَ
ﲩ
لَشَرَّ
ﲪ
مَـَٔابٖ
ﲫ
٥٥
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¡Así será! En cambio, para los que cometan injusticias habrá una horrible morada.
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Tafsir Muyassar
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 38:55 hasta 38:56
هذا الذي سبق وصفه للمتقين. وأما المتجاوزون الحدَّ في الكفر والمعاصي، فلهم شر مرجع ومصير، وهو النار يُعذَّبون فيها، تغمرهم من جميع جوانبهم، فبئس الفراش فراشهم.