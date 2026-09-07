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Tafsir: Sád 38:54
Sád
54
38:54
ان هاذا لرزقنا ما له من نفاد ٥٤
إِنَّ هَـٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ ٥٤
إِنَّ
ﲞ
هَٰذَا
ﲟ
لَرِزۡقُنَا
ﲠ
مَا
ﲡ
لَهُۥ
ﲢ
مِن
ﲣ
نَّفَادٍ
ﲤ
٥٤
ﲥ
Ese es Mi sustento, que jamás se agotará.
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العربية
Tafsir Muyassar
هذا النعيم هو ما توعدون به- أيها المتقون- يوم القيامة، إنه لَرزقنا لكم، ليس له فناء ولا انقطاع.