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Tafsir: Sád 38:53
Sád
53
38:53
هاذا ما توعدون ليوم الحساب ٥٣
هَـٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٥٣
هَٰذَا
ﲘ
مَا
ﲙ
تُوعَدُونَ
ﲚ
لِيَوۡمِ
ﲛ
ٱلۡحِسَابِ
ﲜ
٥٣
ﲝ
Esto es lo que se os ha prometido [¡Oh, creyentes!, como recompensa] para el Día del Juicio.
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Starehe hii ndiyo ile mliokuwa mkiahidiwa, enyi wachamungu, Siku ya Kiyama.