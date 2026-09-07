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Tafsir: Sád 38:53
Sád
53
38:53
هاذا ما توعدون ليوم الحساب ٥٣
هَـٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٥٣
هَٰذَا
ﲘ
مَا
ﲙ
تُوعَدُونَ
ﲚ
لِيَوۡمِ
ﲛ
ٱلۡحِسَابِ
ﲜ
٥٣
ﲝ
Esto es lo que se os ha prometido [¡Oh, creyentes!, como recompensa] para el Día del Juicio.
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Tafseer Jalalayn
﴿هَـٰذَا﴾ المذكور ﴿مَا یُوعَدُونَ﴾ بِالْغِيبَةِ وَبِالْخِطَابِ الْتِفَاتًا ﴿لِیَوۡمِ ٱلۡحِسَابِ ٥٣﴾ أَيْ لِأَجْلِهِ