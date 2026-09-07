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Tafsir: Sád 38:51
Sád
51
38:51
متكيين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب ٥١
مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَـٰكِهَةٍۢ كَثِيرَةٍۢ وَشَرَابٍۢ ٥١
مُتَّكِـِٔينَ
ﲊ
فِيهَا
ﲋ
يَدۡعُونَ
ﲌ
فِيهَا
ﲍ
بِفَٰكِهَةٖ
ﲎ
كَثِيرَةٖ
ﲏ
وَشَرَابٖ
ﲐ
٥١
ﲑ
Estarán recostados [sobre sofás], y pedirán frutas abundantes y [exquisitas] bebidas,
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العربية
Al-Sa'di
Возлежа на прекрасных ложах и великолепных седалищах, они будут приказывать слугам принести им множество плодов и напитков. Они получат все, чего только пожелают их души. Это - безупречное блаженство, совершенное умиротворение и великое удовольствие.