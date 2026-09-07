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Tafsir: Sád 38:51
Sád
51
38:51
متكيين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب ٥١
مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَـٰكِهَةٍۢ كَثِيرَةٍۢ وَشَرَابٍۢ ٥١
مُتَّكِـِٔينَ
ﲊ
فِيهَا
ﲋ
يَدۡعُونَ
ﲌ
فِيهَا
ﲍ
بِفَٰكِهَةٖ
ﲎ
كَثِيرَةٖ
ﲏ
وَشَرَابٖ
ﲐ
٥١
ﲑ
Estarán recostados [sobre sofás], y pedirán frutas abundantes y [exquisitas] bebidas,
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السعدي Al-Sa'di
{ مُتَّكِئِينَ فِيهَا }
على الأرائك المزينات، والمجالس المزخرفات.
{ يَدْعُونَ فِيهَا }
أي: يأمرون خدامهم، أن يأتوا
{ بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ }
من كل ما تشتهيه نفوسهم، وتلذه أعينهم، وهذا يدل على كمال النعيم، وكمال الراحة والطمأنينة، وتمام اللذة.