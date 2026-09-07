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Tafsir: Sád 38:50
Sád
50
38:50
جنات عدن مفتحة لهم الابواب ٥٠
جَنَّـٰتِ عَدْنٍۢ مُّفَتَّحَةًۭ لَّهُمُ ٱلْأَبْوَٰبُ ٥٠
جَنَّٰتِ
ﲄ
عَدۡنٖ
ﲅ
مُّفَتَّحَةٗ
ﲆ
لَّهُمُ
ﲇ
ٱلۡأَبۡوَٰبُ
ﲈ
٥٠
ﲉ
en los Jardines del Edén. Todas sus puertas estarán abiertas para ellos.
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العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
চিরস্থায়ী জান্নাত -- যার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে তাদের জন্য।