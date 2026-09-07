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Tafsir: Sád 38:49
Sád
49
38:49
هاذا ذكر وان للمتقين لحسن ماب ٤٩
هَـٰذَا ذِكْرٌۭ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٤٩
هَٰذَا
ﱼ
ذِكۡرٞۚ
ﱽﱾ
وَإِنَّ
ﱿ
لِلۡمُتَّقِينَ
ﲀ
لَحُسۡنَ
ﲁ
مَـَٔابٖ
ﲂ
٤٩
ﲃ
Este es un Mensaje [para toda la humanidad]. Los piadosos tendrán una bella morada
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Tafsir Ibn Kathir
وقوله :
( هذا ذكر )
أي : هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكر .
وقال السدي : يعني القرآن .