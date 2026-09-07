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Tafsir: Sád 38:48
Sád
48
38:48
واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار ٤٨
وَٱذْكُرْ إِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّۭ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ٤٨
وَٱذۡكُرۡ
ﱲ
إِسۡمَٰعِيلَ
ﱳ
وَٱلۡيَسَعَ
ﱴ
وَذَا
ﱵ
ٱلۡكِفۡلِۖ
ﱶﱷ
وَكُلّٞ
ﱸ
مِّنَ
ﱹ
ٱلۡأَخۡيَارِ
ﱺ
٤٨
ﱻ
Y recuerda a Ismael, Eliseo y Dhul Kifl; todos ellos también se contaron entre los virtuosos [que elegí para trasmitir el Mensaje].
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكر، وأثن عليهم أحسن الثناء، فإن كلا منهم من الأخيار الذين اختارهم اللّه من الخلق، واختار لهم أكمل الأحوال، من الأعمال، والأخلاق، والصفات الحميدة، والخصال السديدة.