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Sád
46
38:46
انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ٤٦
إِنَّآ أَخْلَصْنَـٰهُم بِخَالِصَةٍۢ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ٤٦
إِنَّآ
أَخۡلَصۡنَٰهُم
بِخَالِصَةٖ
ذِكۡرَى
ٱلدَّارِ
٤٦
Los distinguí encomendándoles [transmitir el Mensaje y] recordar a la gente la morada de la otra vida.
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السعدي Al-Sa'di
{ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ }
عظيمة، وخصيصة جسيمة،
وهي:
{ ذِكْرَى الدَّارِ }
جعلنا ذكرى الدار الآخرة في قلوبهم، والعمل لها صفوة وقتهم، والإخلاص والمراقبة للّه وصفهم الدائم، وجعلناهم ذكرى الدار يتذكر بأحوالهم المتذكر، ويعتبر بهم المعتبر، ويذكرون بأحسن الذكر.