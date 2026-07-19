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38:46
انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ٤٦
إِنَّآ أَخْلَصْنَـٰهُم بِخَالِصَةٍۢ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ٤٦

٤٦

Los distinguí encomendándoles [transmitir el Mensaje y] recordar a la gente la morada de la otra vida.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.