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38:38
واخرين مقرنين في الاصفاد ٣٨
وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ ٣٨

٣٨

y otros [demonios rebeldes] encadenados unos con otros.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.