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38:37
والشياطين كل بناء وغواص ٣٧
وَٱلشَّيَـٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍۢ وَغَوَّاصٍۢ ٣٧

٣٧

y a los yinn, algunos [creyentes] para la construcción, otros como buzos [que extraían perlas],
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.