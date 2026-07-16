Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
38:31
اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد ٣١
إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِىِّ ٱلصَّـٰفِنَـٰتُ ٱلْجِيَادُ ٣١

٣١

Una tarde fueron expuestos delante de él unos hermosos caballos,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.