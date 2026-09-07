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Tafsir: Sád 38:29
Sád
29
38:29
كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب ٢٩
كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ مُبَـٰرَكٌۭ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَـٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ٢٩
كِتَٰبٌ
ﱢ
أَنزَلۡنَٰهُ
ﱣ
إِلَيۡكَ
ﱤ
مُبَٰرَكٞ
ﱥ
لِّيَدَّبَّرُوٓاْ
ﱦ
ءَايَٰتِهِۦ
ﱧ
وَلِيَتَذَكَّرَ
ﱨ
أُوْلُواْ
ﱩ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
ﱪ
٢٩
ﱫ
Este Libro que te revelo [¡Oh, Mujámmad!] encierra grandes bendiciones, para que mediten sobre sus signos y reflexionen los dotados de intelecto.
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Al-Sa'di
Аллах напомнил Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, о том, что ниспослал ему благословенное Писание, в котором содержится великое благо и могущественное знание. Коран выводит людей на прямой путь, избавляет их от болезней и недугов, освещает им путь во мраке невежества и содержит мудрые законы, в знании которых нуждаются все люди и джинны. Он указывает людям путь ко всему заветному и желанному и поэтому является самым великим Писанием, которое было ниспослано на землю со времен мироздания. А ниспослал его Аллах для того, чтобы люди размышляли над его аятами. В этом состоит подлинный смысл ниспослания Священного Корана. Люди обязаны размышлять над его чудесными аятами, постигать их истинный смысл, задумываться над их тайнами и предписаниями. Только благодаря долгим размышлениям над удивительными значениями коранических аятов человек может постичь заключенное в них великое добро. Каждый раб Божий обязан задумываться над кораническими откровениями, и это занятие является одним из самых прекрасных и самых лучших деяний. Из всего этого становится ясно, что чтение Священного Корана, при котором человек размышляет над его смыслом, лучше, чем беглое чтение коранических аятов, при котором человек не может осмыслить их божественного смысла. Затем Всевышний отметил, что только обладающие здравым смыслом люди смогут уразуметь великое благо Священного Корана. Когда они задумываются над его аятами, им открывается чудесное знание. Это - заветное желание каждого благоразумного человека, и чем выше сознательность человека, тем больше пользы он извлекает из Священного Корана.