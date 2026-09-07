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Tafsir: Sád 38:29
Sád
29
38:29
كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب ٢٩
كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ مُبَـٰرَكٌۭ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَـٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ٢٩
كِتَٰبٌ
ﱢ
أَنزَلۡنَٰهُ
ﱣ
إِلَيۡكَ
ﱤ
مُبَٰرَكٞ
ﱥ
لِّيَدَّبَّرُوٓاْ
ﱦ
ءَايَٰتِهِۦ
ﱧ
وَلِيَتَذَكَّرَ
ﱨ
أُوْلُواْ
ﱩ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
ﱪ
٢٩
ﱫ
Este Libro que te revelo [¡Oh, Mujámmad!] encierra grandes bendiciones, para que mediten sobre sus signos y reflexionen los dotados de intelecto.
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﴿كِتَـٰبٌ﴾ خَبَر مُبْتَدَأ مَحْذُوف أَيْ هَذَا ﴿أَنزَلۡنَـٰهُ إِلَیۡكَ مُبَـٰرَكࣱ لِّیَدَّبَّرُوۤا۟﴾ أَصْله يَتَدَبَّرُوا أُدْغِمَتْ التَّاء في الدال ﴿ءَایَـٰتِهِۦ﴾ يَنْظُرُوا فِي مَعَانِيهَا فَيُؤْمِنُوا ﴿وَلِیَتَذَكَّرَ﴾ يَتَّعِظ ﴿أُو۟لُوا۟ ٱلۡأَلۡبَـٰبِ ٢٩﴾ أَصْحَاب الْعُقُول