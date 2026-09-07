Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Sád 38:28
Sád
28
38:28
ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار ٢٨
أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ٢٨
أَمۡ
ﱔ
نَجۡعَلُ
ﱕ
ٱلَّذِينَ
ﱖ
ءَامَنُواْ
ﱗ
وَعَمِلُواْ
ﱘ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱙ
كَٱلۡمُفۡسِدِينَ
ﱚ
فِي
ﱛ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱜ
أَمۡ
ﱝ
نَجۡعَلُ
ﱞ
ٱلۡمُتَّقِينَ
ﱟ
كَٱلۡفُجَّارِ
ﱠ
٢٨
ﱡ
¿Acaso sería propio de Mí considerar a los creyentes que obran rectamente igual que a los que siembran la corrupción en la Tierra, o considerar a los que tienen temor de Dios igual que a los inmorales?
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Никому не удастся избежать этого суда, и пусть грешники не думают, что Аллах обойдется с ними так же, как и с праведниками. Это противоречит как божественной мудрости, так и справедливому Божьему закону.