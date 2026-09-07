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Tafsir: Sád 38:28
Sád
28
38:28
ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار ٢٨
أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ٢٨
أَمۡ
ﱔ
نَجۡعَلُ
ﱕ
ٱلَّذِينَ
ﱖ
ءَامَنُواْ
ﱗ
وَعَمِلُواْ
ﱘ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱙ
كَٱلۡمُفۡسِدِينَ
ﱚ
فِي
ﱛ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱜ
أَمۡ
ﱝ
نَجۡعَلُ
ﱞ
ٱلۡمُتَّقِينَ
ﱟ
كَٱلۡفُجَّارِ
ﱠ
٢٨
ﱡ
¿Acaso sería propio de Mí considerar a los creyentes que obran rectamente igual que a los que siembran la corrupción en la Tierra, o considerar a los que tienen temor de Dios igual que a los inmorales?
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Rebar Kurdish Tafsir
{چاكهكاران و خراپهكاران یهكسان نین} [
أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ
] یاخود ئایا ئێمه ئهوانهی كه باوهڕیان هێناوهو كردهوهی چاكیان كردووه وهك ئهو كهسانهیان دائهنێین كه ئاشووب ئهگێڕن لهسهر زهویدا [
أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (٢٨)
] یاخود ئهوانهی كه تهقوای خوای گهوره ئهكهن وهكو خراپهكارانیان دائهنێین، نهخێر ئهمه شتێكی نا دادپهروهریهو له خوای گهوره ناوهشێتهوه، بهڵكو رۆژى قیامهت ههیهو لهوێ ههموو كهس پاداشت یان سزاى دادپهروهرانه وهردهگرێت.