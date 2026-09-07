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Tafsir: Sád 38:28
Sád
28
38:28
ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار ٢٨
أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ٢٨
أَمۡ
ﱔ
نَجۡعَلُ
ﱕ
ٱلَّذِينَ
ﱖ
ءَامَنُواْ
ﱗ
وَعَمِلُواْ
ﱘ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱙ
كَٱلۡمُفۡسِدِينَ
ﱚ
فِي
ﱛ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱜ
أَمۡ
ﱝ
نَجۡعَلُ
ﱞ
ٱلۡمُتَّقِينَ
ﱟ
كَٱلۡفُجَّارِ
ﱠ
٢٨
ﱡ
¿Acaso sería propio de Mí considerar a los creyentes que obran rectamente igual que a los que siembran la corrupción en la Tierra, o considerar a los que tienen temor de Dios igual que a los inmorales?
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Tafsir Muyassar
أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل أهل التقوى المؤمنين كأصحاب الفجور الكافرين؟ هذه التسوية غير لائقة بحكمة الله وحُكْمه، فلا يستوون عند الله، بل يثيب الله المؤمنين الأتقياء، ويعاقب المفسدين الأشقياء.