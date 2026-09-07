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Tafsir: Sád 38:25
Sád
25
38:25
فغفرنا له ذالك وان له عندنا لزلفى وحسن ماب ٢٥
فَغَفَرْنَا لَهُۥ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٢٥
فَغَفَرۡنَا
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لَهُۥ
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ذَٰلِكَۖ
ﲿﳀ
وَإِنَّ
ﳁ
لَهُۥ
ﳂ
عِندَنَا
ﳃ
لَزُلۡفَىٰ
ﳄ
وَحُسۡنَ
ﳅ
مَـَٔابٖ
ﳆ
٢٥
ﳇ
Lo perdoné, pues es de los más allegados a Mí, y tendrá [en la otra vida] una bella morada [en el Paraíso].
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Tukamsamehe hilo na tukamfanya ni miongoni mwa watu waliosogezwa karibu na sisi, na tumemuandalia mwisho mwema huko Akhera.