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38:2
بل الذين كفروا في عزة وشقاق ٢
بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى عِزَّةٍۢ وَشِقَاقٍۢ ٢

٢

que los que niegan la verdad están hundidos en la soberbia y la oposición [ciega].
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