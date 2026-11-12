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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Sád Ayah 15
Sád
15
38:15
وما ينظر هاولاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق ١٥
وَمَا يَنظُرُ هَـٰٓؤُلَآءِ إِلَّا صَيْحَةًۭ وَٰحِدَةًۭ مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍۢ ١٥
وَمَا
ﳏ
يَنظُرُ
ﳐ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﳑ
إِلَّا
ﳒ
صَيۡحَةٗ
ﳓ
وَٰحِدَةٗ
ﳔ
مَّا
ﳕ
لَهَا
ﳖ
مِن
ﳗ
فَوَاقٖ
ﳘ
١٥
ﳙ
Solo les queda [a los idólatras] esperar el toque de la trompeta [el Día de la Resurrección], y entonces no habrá posibilidad de volver [a este mundo].
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