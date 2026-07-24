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038
38. Sád
(La Letra) Ṣad
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Traducción
En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso.
38:1
ص والقران ذي الذكر ١
صٓ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ١
صٓۚ
وَٱلۡقُرۡءَانِ
ذِي
ٱلذِّكۡرِ
١
Sad. Juro por el Corán que nos recuerda
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
038
38. Sád
(La Letra) Ṣad
Escuchar
información
Traducción
En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso.
38:1
ص والقران ذي الذكر ١
صٓ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ١
صٓۚ
وَٱلۡقُرۡءَانِ
ذِي
ٱلذِّكۡرِ
١
Sad. Juro por el Corán que nos recuerda
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.