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17
34:17
ذالك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور ١٧
ذَٰلِكَ جَزَيْنَـٰهُم بِمَا كَفَرُوا۟ ۖ وَهَلْ نُجَـٰزِىٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١٧
ذَٰلِكَ
جَزَيۡنَٰهُم
بِمَا
كَفَرُواْۖ
وَهَلۡ
نُجَٰزِيٓ
إِلَّا
ٱلۡكَفُورَ
١٧
Así los castigué por ser desagradecidos, y no castigo así sino al desagradecido.
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Beenish Ameen
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hace 49 semanas
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Referencias
Aleya 34:17
Why Surah Saba says ungrateful people end up following their desires
In Surah Saba (34:15–17), Allah shows us the people of Saba who had ease, comfort, beauty, and abundance — yet instead of gratitude, they turned away.
I tried to find a link between ingratitude and desires from both a spiritual and psychological perspective because I couldn't just happen to know ingratitude leads to desires. Knowing is never enough. I wanted to dig deepe...
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